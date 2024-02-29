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Haberler Spor Alperen Şengün’ün çabası yeterli gelmedi

Alperen Şengün’ün çabası yeterli gelmedi

HABER MERKEZİ
Alperen Şengün’ün çabası yeterli gelmedi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Oklahoma City Thunder, sahasında Houston Rockets'ı 112-95 yendi. NBA'e 11 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Thunder, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün Rockets formasıyla 23 sayı, 11 ribaunt, 6 asist, 2 top çalma ve 2 blokluk performans sergilediği mücadeleyi 17 sayı farkla kazandı. Thunder'da Shai Gilgeous- Alexander 31 sayı, 8 ribaunt ve 3 asist, Jalen Williams 24 sayı, 5 ribaunt ve 5 asist, Chet Holmgren 18 sayı ve 13 ribaunt, Josh Giddey 14 sayı ve 7 ribauntla galibiyete katkıda bulundu. Rockets'ta Jabari Smith Jr. 18 sayı ve 13 ribaunt, Jalen Green 16 sayı ve 6 ribaunt, Aaron Holiday 10 sayı kaydetti.
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