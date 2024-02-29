Alperen Şengün’ün çabası yeterli gelmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynanan maçta Oklahoma City Thunder, sahasında Houston Rockets'ı 112-95 yendi. NBA'e 11 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Thunder, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün Rockets formasıyla 23 sayı, 11 ribaunt, 6 asist, 2 top çalma ve 2 blokluk performans sergilediği mücadeleyi 17 sayı farkla kazandı. Thunder'da Shai Gilgeous- Alexander 31 sayı, 8 ribaunt ve 3 asist, Jalen Williams 24 sayı, 5 ribaunt ve 5 asist, Chet Holmgren 18 sayı ve 13 ribaunt, Josh Giddey 14 sayı ve 7 ribauntla galibiyete katkıda bulundu. Rockets'ta Jabari Smith Jr. 18 sayı ve 13 ribaunt, Jalen Green 16 sayı ve 6 ribaunt, Aaron Holiday 10 sayı kaydetti.