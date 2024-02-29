Bodrum FK terleyecek

Trendyol Birinci Lig'de Play-Off savaşı veren Bodrum Futbol Kulübü, önündeki üç maçlık periyotta direkt rakipleriyle mücadele edecek. Son olarak deplasmanda Çorum FK'ya mağlup olarak yarışta yara alan yeşil-beyazlılar, üç maçta alacağı puanlarla ligdeki konumunu belli edecek. Bodrum temsilcisi, ilk olarak 2 Mart Cumartesi günü lider Eyüpspor'u konuk edecek. Ardından 9 Mart Cumartesi günü deplasmanda kendisini üç puan geriden takip eden Bandırmaspor'a konuk olacak.

İLK YARIDA İSTEDİĞİNİ ALAMADI

Yeşil-beyazlılar, bu zorlu periyotu 17 Mart Pazar günü sahasında oynayacağı Boluspor maçıyla tamamlayacak. Bodrum FK, bu zorlu üç maçta alacağı sonuçlara göre Play-Off hattındaki konumunu belli edecek. Yeşilbeyazlılar, İlk yarıda bu üç takıma karşı oynadığı maçlarda istediği sonuçları alamamıştı. Bodrum FK, deplasmanda Eyüpspor'a 3-0 ve Boluspor'a 2-1 yenilirken, sahasında Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etmişti.