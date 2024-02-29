İstifa VAR

Türk futbolunda son dönemde yoğun tartışmalara neden olan hakem kararları sonrası, Merkez Hakem Kurulu'nda (MHK) sürpriz bir gelişme oldu. Merkez Hakem Kurulu'nda VAR'dan sorumlu Başkan Vekili Tolga Özkalfa dün şok bir kararla istifa etti. Özkalfa'nın yerine ise Cem Satman göreve geldi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada; "VAR'dan sorumlu MHK Başkan Vekili, Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu Üyesi Tolga Özkalfa görevinden istifa etmiştir. Tolga Özkalfa'ya teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında başarılar diliyoruz. Görevinden istifa eden Tolga Özkalfa yerine VAR'dan sorumlu MHK Üyeliği görevine Dr. Cem Satman getirilmiştir" denildi. 14 yıldır Beden Eğitimi Öğretmenliği yapan 48 yaşındaki Dr. Cem Satman, Süper Lig ve FIFA Yardımcı Hakemliği görevleri yapmıştır. Satman, TFF bünyesinde de görev yapan UEFA Fitness Direktörü Werner Helsen'in fitness ekibinde de yer almaktadır.