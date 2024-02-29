Siyasete karıştırmayın

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Manisa FK'dan flaş bir açıklama geldi. CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mimar Ferdi Zeyrek'in açıklamaları kapsamında bir paylaşım yapan kulüp, takımın siyasete karıştırılmamasını istedi. Zeyrek'in yaptığı konuşmalarda halkın parasının kulübe aktarıldığını belirttiği ve seçimi kazanırlarsa kulübü kapatacaklarına dair açıklamalarına yönelik haberler internet sitelerinde yer almıştı.

BUNLARA ÜZÜLÜYORUZ

Manisa Futbol Kulübü ise yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamı içerisinde yürütülen seçim çalışmalarında bazı belediye başkan adaylarının takımımızın adını seçim propagandalarına konu etmesini üzüntüyle takip ediyoruz. "Seçimden sonra Manisa FK kapatılacak" söylemlerini seçim vaadi gibi anlatan siyasetçilere hatırlatmak isteriz ki; Kulübümüz, Türk futbolunda örnek bir şekilde temsil etmektedir" denildi.

HERKES GÜVENCE ALTINDA

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde devam etti: "Şirketimiz özel bir şirket olup hiçbir kamu kurum veya kuruluşuna tabiiyeti yoktur. Kulübümüz hiçbir kamu kurum veya kuruluşunun ya da bir siyasetçinin iradesine bağlı olarak değil şirket yönetimimizin inisiyatifi doğrultusunda varlığını sürdürüyor. Ayrıca tüm altyapı sporcularımızın olduğu gibi tüm çalışanlarımız ve kulübümüz dahilinde sportif faaliyet gösteren tüm üyelerimiz şirketimizin teminatı ve garantisi altındadır. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nin şimdiden hem Manisamız'a hem de ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz."