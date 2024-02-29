Tutuklanan holigan için yeni iddia

İzmir'de 25 Şubat Pazar günü U16 Gelişim Ligi'nde Bornova 1877 ile Altay arasında Bornova İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesi sahaya girip Altaylı genç oyunculara saldırdığı için Nöbetçi 6. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak Menemen T Tipi Cezaevi'ne gönderilen Göztepe taraftarı C.A.Z'nin, 15 Şubat'ta İzmir Genç Kızlar Voleybol Süper Ligi'nde oynanan Göztepe-Altay maçında da olaylara karıştığı ileri sürüldü. Altay Voleybol Profesyonel Şube Sorumlusu Cesur Mustafa Kocakaya, Gaziemir Spor Salonu'nda oynanan maçta C.A.Z'nin de içinde yer aldığı fanatik grubun Altaylı voleybolcuların sularına hap atma girişiminde bulunduğunu iddia etti. Altay Antrenörü Serbay Kos'un lavaboya gittiği sırada Göztepeli fanatiklerle karşılaştığını belirten Kocakaya, "Serbay hocamız bu grubun hapları lavaboda kırdığını görmüş. Altaylı bir velimiz, hapları kızlarımızın sularına atmalarına engel oldu. Yerde birkaç hap gördük" dedi. Kocakaya, "Maçtan önce bu şahıs yine sahaya girip Göztepe takımının bulunduğu bölümde topa vurdu. Bir velimiz bu grupla tartışarak polise şikayet etti. Maç sonu fark ettik ki oyuncularımızın sularına içeriğinin ne olduğunu bilmediğimiz hapları atmaya çalışmışlar. Elimizde görsel yok, olsa şikayetçi olurduk" diye konuştu.