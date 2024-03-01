Bodrum’da taşdemir isyan etti

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, lider Eyüpspor'la iç sahada oynayacakları maç öncesi hakemlere çağrı yaptı. Çorum deplasmanında 2 net penaltılarının es geçildiğini söyleyen İsmet Taşdemir, hakemlerin hatalı kararlar verdiğini söyleyip, "Hakemlerin kendine çekidüzen vermesi lazım çünkü biz aynı yolda giden insanlarız. Onlarsız biz, bizsiz de onlar olmuyor. İnşallah bir an önce toparlanırlar. Hadi sahadaki hocalarımız görmedi olabilir insanlık hali ama VAR'ın başında, televizyonun başında defalarca seyreden hakemlerimiz de görmüyor veya değerlendirmiyor. Gidişat iyi değil" dedi. Eyüpspor maçını da değerlendiren Taşdemir, "Bu haftaki maç çok zor, kadro kalitesi ve oyun gücü olarak ligimizin en iyi takımıyla oynuyoruz. O zorluğa göre hazırlanıyoruz, terimizin son damlasına kadar savaşıp bu maçtan mağlup olmadan ayrılmak istiyoruz"dedi.