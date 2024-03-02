Bornova 1877 evine güveniyor

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Play-Off hattındaki Bornova 1877, Tepecikspor maçı öncesi evindeki performansına güveniyor. Taraftarı önünde gösterdiği performans ile bu anlamda en çok puan toplayan takım konumunda bulunan İzmir temsilcisi, sahasında çıktığı 9 karşılaşmada 8 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek yenilgi yüzü görmedi. Bu süreçte rakip takımın filelerini 24 kez havalandıran İzmir ekibi, kalesinde sadece 7 gol gördü. Ligde 34 puanla 3. sırada bulunan yeşil-beyazlı ekip, bu puanların 25'ini sahasında hanesine yazdırdı. Sahasında gösterdiği performans ile rakiplerinin korkulu rüyası haline gelen Bornova 1877, ligin ilk yarısında yenildiği Tepecikspor'u yarın oynayacağı maçta yenerek bu serisini sürdürmeyi hedefliyor.