Büyük maçların golcüsü

TFF 3. Lig 2. Grup'ta zirveden gözünü ayırmayan Turgutluspor'da Tolga Cevher dev maçlarda attığı gollerle takımını sırtlıyor. Yarın şampiyonluk yarışındaki direkt rakibi Efeler 09 ile karşılaşacak Manisa temsilcisinde bu sezon 19 maça çıkan ve 4 gol atma başarısı gösteren Tolga, bu gollerden 2'sini zirve yarışındaki direkt rakiplerine attı.

KAF-KAF'I DA DEVİRMİŞTİ

İlk olarak sezonun ilk yarısında oynanan Efeler maçında gol atan ve galibiyeti getiren isim olan 22 yaşındaki isim bu haftaki Ege derbisinde de taraftarın en güvendiği isimlerin başında geliyor. Zirve yarışındaki en önemli rakiplerinden Karşıyaka'yı da Tolga Cevher'den gelen golle mağlup eden ve rakibini saf dışı bırakan Manisa temsilcisinde genç oyuncu diğer iki golünü ise Anadolu Üniversitesi ve Silifke maçlarında kaydetti. Göztepe altyapısında yetişen ve gösterdiği performans ile oldukça dikkat çeken deneyimli oyuncunun, Efeler derbisinde de ilk 11'de sahne alması bekleniyor