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Haberler Spor Manisa BŞB evinde kral

Manisa BŞB evinde kral

Son maçında Merkezefendi’ye mağlup olan Manisa ekibi, Beşiktaşı’ devirdi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde verilen milli ara dönüşünde yeşil-beyazlılar, sahasında lider olan Beşiktaş Emlakjet'i yenerek Play-Off'taki yerini sağlamlaştırdı.

HABER MERKEZİ
Manisa BŞB evinde kral

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 21. hafta mücadelesinde Manisa Büyükşehir Belediyespor, lider Beşiktaş Emlakjet'i 78-70 yendi. Karşılaşmaya Mitchell'ın sayılarıyla başlayan konuk ekip, 7. dakikayı 9-7 önde geçti. Anderson ve Cruz'un sayılarıyla 13-9 üstünlük kuran Manisa Büyükşehir Belediyespor, 1. periyodu 19-15 önde tamamladı. İkinci periyotta farkı 12 sayıya (38-26) çıkaran Manisa Büyükşehir Belediyespor, soyunma odasına 40-31 önde gitti.

RAKİBİNE İZİN VERMEDİ

Üçüncü periyoda Needham ve Berk'in etkili oyunuyla başlayan Beşiktaş Emlakjet, 25. dakika içinde Needham'ın 3 sayılık basketiyle 49-48 üstünlük kurdu. Manisa Büyükşehir Belediyespor, tekrar öne geçtiği periyodu 60-56 üstün bitirdi. Son periyodun başında rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, son 5 dakikaya 74-64 önde girdi. Beşiktaş Emlakjet, Needham ve Berk'le 6-0'lık seri yakalasa da ev sahibi maçtan 78-70 galip ayrıldı.

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