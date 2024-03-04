  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Bodrum Bld. Başkanı Karakaya istifa etti

Bodrum Bld. Başkanı Karakaya istifa etti

HABER MERKEZİ
Bodrum Bld. Başkanı Karakaya istifa etti
Bodrum'da geçen yıla kadar futbol takımının başkanlığını yapıp şirketleşen kulüpte bu sezon görevini Fikret Öztürk'e devrederek Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un başkanlık görevini sürdüren Rıza Karakaya istifa etti. Karakaya, 13 yıllık başkanlığının ardından istifa ettiğini duyurdu. Karakaya, istifa açıklamasında siyasete atılması nedeniyle bu kararı aldığını söyledi. Futbolda başkanlığı döneminde amatör kümeden Süper Lig kapısına dayanıp geçen sezon final oynadıklarını, 10 branştaki amatör şubelerinde 800'den fazla sporcularının yer aldığını dile getiren Karakaya, artık kulübün tesisleşmesi yönünde hizmet vereceğini vurguladı.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA