Bodrum Bld. Başkanı Karakaya istifa etti

Bodrum'da geçen yıla kadar futbol takımının başkanlığını yapıp şirketleşen kulüpte bu sezon görevini Fikret Öztürk'e devrederek Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un başkanlık görevini sürdüren Rıza Karakaya istifa etti. Karakaya, 13 yıllık başkanlığının ardından istifa ettiğini duyurdu. Karakaya, istifa açıklamasında siyasete atılması nedeniyle bu kararı aldığını söyledi. Futbolda başkanlığı döneminde amatör kümeden Süper Lig kapısına dayanıp geçen sezon final oynadıklarını, 10 branştaki amatör şubelerinde 800'den fazla sporcularının yer aldığını dile getiren Karakaya, artık kulübün tesisleşmesi yönünde hizmet vereceğini vurguladı.