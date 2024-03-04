Bodrum’a ceza kapıda

Trendyol 1. Lig'de üst üste ikinci yenilgisini evindeki olaylı maçta lider Eyüpspor'a tek golle mağlup olarak alan Bodrum FK hem Süper Lig yarışından uzaklaştı hem Play-Off hattındaki yerini riske attı hem de sahada yaşananlar nedeniyle ağır yara aldı. İsmet Taşdemir'in 45. dakikada gördüğü kırmızı kartla başlayıp oyunun 15 dakika durmasına neden olan saha olayları nedeniyle de yeşil-beyazlı kulüp ağır ceza alma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Taşdemir'in atılmasıyla başlayan gerginlikte Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ve yedek oyunculardan Uğur Demirok'a Bodrumlu taraftarların attıkları yabancı maddeler isabet ederken atılan cisim göz korneasına gelen Uğur Demirok ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

SÜPER LİG HATTINDAN UZAKLAŞTI

Bodrum FK Başkanı Murat Özkaya ve Eyüp Başkanı Ali Öztürk sahaya inerek tribünleri yatıştırmaya çalışmıştı. Maçın son bölümlerinde de kaptan Kenan Özer ikinci sarıdan oyundan atılmıştı. Kulüpte gözler olaylar sonrası PFDK kararlarına çevrildi. Çorum FK'dan sonra Eyüpspor'a da yenilen Bodrum, 42 puanda kalıp direkt Süper Lig hattından uzaklaştı.