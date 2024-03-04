Ege derbisi Kasaba’nın

TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren iki Ege ekibinin derbisinde Turgutluspor, deplasmanda Efeler 09 SFK'yı 3-2 mağlup etti. 5. dakikada Turgutluspor'da sol kanattan Recep Metin'in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Tolga Cevher topu filelerle buluşturdu: 0-1. 21'de sol kanattan açılan ortada ceza sahası içerisinde kafa vuruşu yapan Tayyip Mevlüt Kaya'nın vuruşu az farkla dışarı çıktı. 42'de Turgutluspor, kontra atakta yakaladığı pozisyonda topu Hamit ile buluşturdu. Ceza sahası dışından sert şut çeken Bayraktar'ın topu filelerle buluştu: 0-2.

KARŞILIKLI GOLLER

44'te Tayyip Mevlüt topla buluştu. Kaya'nın şutu filelerle buluştu: 1-2. 49'da Turgutluspor serbest vuruş kullandı. Ceza sahası içerisinde kafa vuruşu yapan Tolga topu filelerle buluşturdu: 1-3. 90+7'de topla buluşan Uğur'Un golüyle Efeler farkı 1'e düşürdü ve maç bu skorla bitti: 2-3.