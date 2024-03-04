Genç Enes futbolla hayata tutundu

HAYATA TUTUNDU

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde annesini kaybeden 14 yaşındaki genç futbolcu Enes Çetinkaya, 7 saat enkaz altında kalarak yaralandı. Enkazdan çıkarıldıktan sonra getirildiği İzmir'de bulunan özel bir hastanede tedavi gördü.

ŞİMDİ HEDEFİM MİLLİ FORMAYI GİYMEK

Yaralanan ayağı, iki aylık tedavi sonunda iyileşen Enes, yeniden futbol oynamaya başladı. Kendi imkanlarıyla çalışarak yeşil sahalara dönen Enes, futbolla yeniden hayata tutunmayı başardı. Şimdi hedefi, bir gün milli futbolcu olup ay yıldızlı formayı giyebilmek.