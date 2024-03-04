Göztepe ve Karşıyaka Play-Off’a katılamadı

KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu ekiplerinden Göztepe ve Karşıyaka Medicalpoint, Play-Off'a kalma başarısı gösteremeyerek sezonu tamamladı. Son maçında deplasmanda Çanakkale Belediyespor'u 3-0 mağlup eden Karşıyaka oynadığı 20 maçta aldığı 12 galibiyetle sezonu 5'inci basamakta tamamladı. Göztepe ise son sınavında evinde lider Bahçelievler Belediyespor'a 3-2 yenilip, 11 galibiyetle 6'ncı sırayı aldı. Grupta Bahçelievler, İstanbul BŞB, Aras Kargo ve Bodrum Bld Bodrumspor ilk 4'te yer alıp Play-Off biletlerini kaptı.