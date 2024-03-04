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Haberler Spor Manisa BŞB’ye yan bakılmıyor

Manisa BŞB’ye yan bakılmıyor

HABER MERKEZİ
Manisa BŞB’ye yan bakılmıyor

Türkiye Sigorta Erkekler Basketbol Süper Ligi'nde sezonun flaş ekibi Manisa Büyükşehir Belediyespor, liderlik mücadelesi veren Beşiktaş Emlakjet'in 7 maçlık galibiyet serisine son verdi. Güçlü rakibini Muradiye Spor Salonu'ndaki taraftarının desteğiyle 78-70 yenen Manisa BŞB, 21 haftada 12 galibiyetle puan tablosunda beşinci sıradaki yerini korudu.

CRUZ'DAN BÜYÜK BAŞARI

Güçlü rakibini mağlup ederek Play-Off hattındaki yerini sağlama alan yeşil-beyazlılar, taraftarlarını da mest etti. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un ligdeki 2 yıllık tarihinin en skorer ve en çok asist yapan oyuncusu olan Meksikalı guard Pako Cruz, Beşiktaş maçında yeşil-beyazlı kulüpte bin sayı barajını geçti.

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