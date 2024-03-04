Petkimspor evinde başka

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Play-Off mücadelesi veren Aliağa Petkimspor, ligde kalmak için savaşan Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni 89-81 yendi. Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip, 5. dakikada 14-5 üstünlük kurdu. Yunus ve Thomas'ın etkili oyunuyla rakibini yakalayan Aliağa Petkimspor, periyodun bitimine 1 dakika 45 saniye kala 18-16 öne geçti. Periyot 23-23 eşitlikle tamamlandı. İkinci periyoda 5-0'lık seriyle başlayan ev sahibi ekip, 15. dakikayı 30-27 önde geçti. Kalan bölümde daha etkili olan Aliağa Petkimspor, soyunma odasına 8 sayı farkla 46-38 üstün gitti. Üçüncü periyotta üstünlüğünü sürdüren Aliağa Petkimspor, periyodu 69-56 önde bitirdi. Son periyotta bir ara farkı 24 sayıya (89-65) kadar çıkaran ev sahibi ekip, rakibinin 16-0'lık serisine rağmen karşılaşmadan 89-81 galip ayrıldı. Bu sonuçla Petkim 11 galibiyete ulaştı, Merkezefendi 7 galibiyette kaldı.