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Petkimspor evinde başka

Sahasında tek yenilgisi olan İzmir ekibi Denizli temsilcisini ikinci periyottan itibaren ortaya koyduğu üstün oyunla devirdi, yarışı sürdürdü.

HABER MERKEZİ
Petkimspor evinde başka
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Play-Off mücadelesi veren Aliağa Petkimspor, ligde kalmak için savaşan Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni 89-81 yendi. Karşılaşmaya iyi başlayan konuk ekip, 5. dakikada 14-5 üstünlük kurdu. Yunus ve Thomas'ın etkili oyunuyla rakibini yakalayan Aliağa Petkimspor, periyodun bitimine 1 dakika 45 saniye kala 18-16 öne geçti. Periyot 23-23 eşitlikle tamamlandı. İkinci periyoda 5-0'lık seriyle başlayan ev sahibi ekip, 15. dakikayı 30-27 önde geçti. Kalan bölümde daha etkili olan Aliağa Petkimspor, soyunma odasına 8 sayı farkla 46-38 üstün gitti. Üçüncü periyotta üstünlüğünü sürdüren Aliağa Petkimspor, periyodu 69-56 önde bitirdi. Son periyotta bir ara farkı 24 sayıya (89-65) kadar çıkaran ev sahibi ekip, rakibinin 16-0'lık serisine rağmen karşılaşmadan 89-81 galip ayrıldı. Bu sonuçla Petkim 11 galibiyete ulaştı, Merkezefendi 7 galibiyette kaldı.
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