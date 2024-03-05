Aliağa Futbol seri yakaladı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta maç eksiği bulunan lider Kepezspor'un ardından averajla 2'nci sırada yer alan 49 puanlı Aliağa Futbol, deplasmanda Küçükçekmece Sinopspor'u 1-0 mağlup ederek 4'te 4 yaptı. Profesyonel liglerin namağlup tek takımı olan İzmir temsilcisi sırasıyla Karabük İY, Talasgücü Belediye ve 52 Orduspor FK'nın ardından Küçükçekmece Sinop'u dize getirerek zirve takibini sürdürdü. Öte yandan sarı-siyahlılarda iç sahada oynanacak Artvin Hopaspor maçı öncesi Mehmet Fuat Gölbaşı ve Ahmet Pekgöz sarı kart cezalısı durumuna düştü.