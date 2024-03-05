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Aliağa Futbol seri yakaladı

HABER MERKEZİ
Aliağa Futbol seri yakaladı
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta maç eksiği bulunan lider Kepezspor'un ardından averajla 2'nci sırada yer alan 49 puanlı Aliağa Futbol, deplasmanda Küçükçekmece Sinopspor'u 1-0 mağlup ederek 4'te 4 yaptı. Profesyonel liglerin namağlup tek takımı olan İzmir temsilcisi sırasıyla Karabük İY, Talasgücü Belediye ve 52 Orduspor FK'nın ardından Küçükçekmece Sinop'u dize getirerek zirve takibini sürdürdü. Öte yandan sarı-siyahlılarda iç sahada oynanacak Artvin Hopaspor maçı öncesi Mehmet Fuat Gölbaşı ve Ahmet Pekgöz sarı kart cezalısı durumuna düştü.
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