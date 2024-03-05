  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Bodrum FK’da kahreden seri

Bodrum FK’da kahreden seri

Muğla ekibi, ilk kez üst üste iki yenilgi alırken yarıştan uzaklaştı.

HABER MERKEZİ
Bodrum FK’da kahreden seri
Trendyol 1. Lig'de ilk iki mücadelesi veren Bodrum FK, Çorum FK'nın ardından lider Eyüpspor'a da yenilerek kahretti. Muğla ekibi bu sezon ilk kez üst üste iki maçı puansız kapatırken, ilk 2 yarışından koptu, Play- Off'u da tehlikeye attı. Yeşil-beyazlılar, 8. sıradaki Boluspor'un (39) sadece 3 puan önünde 5. sırada konumlanırken, takipçileri Bandırma ve Çorum'un da nefesini ensesinde hissetti. Olaylı Eyüp maçının ardından PFDK kararlarını bekleyen Bodrum, önündeki iki maçta Bandırma ile deplasmanda, Bolu ile evinde art arda iki kritik maç oynayacak. Öte yandan Eyüpspor, Uğur Demirok'un gözünden operasyon geçireceğini ve yaşanan olaylarla ilgili suç duyurusunda bulanacaklarını açıkladı.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA