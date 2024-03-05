Bodrum FK’da kahreden seri

Trendyol 1. Lig'de ilk iki mücadelesi veren Bodrum FK, Çorum FK'nın ardından lider Eyüpspor'a da yenilerek kahretti. Muğla ekibi bu sezon ilk kez üst üste iki maçı puansız kapatırken, ilk 2 yarışından koptu, Play- Off'u da tehlikeye attı. Yeşil-beyazlılar, 8. sıradaki Boluspor'un (39) sadece 3 puan önünde 5. sırada konumlanırken, takipçileri Bandırma ve Çorum'un da nefesini ensesinde hissetti. Olaylı Eyüp maçının ardından PFDK kararlarını bekleyen Bodrum, önündeki iki maçta Bandırma ile deplasmanda, Bolu ile evinde art arda iki kritik maç oynayacak. Öte yandan Eyüpspor, Uğur Demirok'un gözünden operasyon geçireceğini ve yaşanan olaylarla ilgili suç duyurusunda bulanacaklarını açıkladı.