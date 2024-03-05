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Haberler Spor Bornova’nın kalesi düştü

Bornova’nın kalesi düştü

HABER MERKEZİ
Bornova’nın kalesi düştü
TFF 3. Lig 3. Grup'ta dün evinde Büyükçekmece Tepecikspor'a 2-1 mağlup olan Bornova 1877, bu sezon taraftarının önündeki ilk yenilgisini aldı. Daha önce evinde çıktığı 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik elde edip 25 puan toplayan İzmir temsilcisi bu defa sahadan eli boş ayrıldı. Düşük bir bütçe ve genç oyuncularla Play- Off hattında 3'üncü sırada yer almayı başaran 34 puanlı yeşilbeyazlılar, bu hafta konuk olacağı 42 puanlı zirve takipçisi Erbaaspor'u yenerek aldığı mağlubiyeti telafi etmeye çalışacak.
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