Bornova’nın kalesi düştü

TFF 3. Lig 3. Grup'ta dün evinde Büyükçekmece Tepecikspor'a 2-1 mağlup olan Bornova 1877, bu sezon taraftarının önündeki ilk yenilgisini aldı. Daha önce evinde çıktığı 9 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik elde edip 25 puan toplayan İzmir temsilcisi bu defa sahadan eli boş ayrıldı. Düşük bir bütçe ve genç oyuncularla Play- Off hattında 3'üncü sırada yer almayı başaran 34 puanlı yeşilbeyazlılar, bu hafta konuk olacağı 42 puanlı zirve takipçisi Erbaaspor'u yenerek aldığı mağlubiyeti telafi etmeye çalışacak.