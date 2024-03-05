En kötü Manisa

Trendyol 1. Lig'de üçüncü sezonunu geride bırakacak olan Manisa FK, bu sezon ligdeki en kötü performansına sahip oldu. Manisa ekibi, 25 haftada 6 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 yenilgi alarak 28 puanla 13. sırada konumlanırken, son üç yıla oranla en başarısız dönemini yaşadı. Birinci Lig'e ilk çıktığı 2021-22 sezonunda 25 haftada 33 puan toplayan Manisa FK, geçen sezon ise aynı periyotta 39 puan alarak 8. sırada Play-Off hattının sadece 2 puan gerisinde kendine yer bulmuştu.

TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR

BU sezon şampiyonluk hedefinden uzaklaşan Manisa FK, düşme tehlikesini de yakından hissetmeye başladı. Play-Off hattının sınırındaki Çorum (39) ile arasında 11 puan bulunan Manisa, ateş hattının en tepesindeki ŞanlıUrfa'nın ise 5 puan üzerinde yer aldı.

SERTAN DÖNÜYOR LİMA YİNE CEZALI

Ligde üst üste iki maçını da yenilgiyle kapatan Manisa FK'da, savunmada bir oyuncu Ümraniyespor maçında takıma dönüyor. G.Birliği maçında 2. sarı karttan oyundan atılan stoper Sertan Taşqın cezasını tamamlarken, aynı maçta direkt kırmızı gören golcü Lima ise bu hafta yine yok. PFDK'dan iki maç ceza alan Brezilyalı oyuncunun yerine yine bu hafta John Mary'nin forma giymes i bekleniyor.