ARKAS zorlu virajda Bitlis’te terliyor

Efeler Ligi'nde son olarak evinde Spor Toto'yu 3-1 mağlup eden Arkas Spor, bugün hafta içi mesaisinde Bitlis deplasmanında TÜRŞAD ile karşı karşıya gelecek. Adilcevaz Spor Salonu'nda oynanacak 23'üncü hafta mücadelesi saat 13.00'te başlayacak. İzmir ekibi ilk yarıda evinde 3-0 yendiği rakibini deplasmanda da dize getirmeyi hedefliyor. Spor Toto galibiyetinden sonra TÜRŞAD'ı da mağlup etmek istediklerini belirten Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Motivasyonumuz yüksek ve kazanmaya odaklandık. Oyuncularımıza güveniyoruz" dedi. Ligde Arkas Spor 6. sırada konumlanırken, Bitlis ekibi ise 12'nci basamakta yer alıyor.