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Haberler Spor Denizli’nin gururları

Denizli’nin gururları

HABER MERKEZİ
Denizli’nin gururları
Denizli'yi er meydanlarında başarıyla temsil eden Pamukkale Belediyesporlu pehlivanlar geçen sezonki başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. 2024 yılının ilk yağlı pehlivan güreşleri 3 Mart tarihinde İzmir'in Menemen ilçesinde 350 pehlivanın katılımıyla gerçekleşen 38. Ulukent Yağlı Güreşleri oldu. Pamukkale Belediyesporlu sporcular bu güreşlerde 3 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya olmak üzere toplam 11 madalya kazandı. Mavi-beyazlı ekibin altın madalyalarını Teşvik 1 boyunda mücadele eden Teoman Güngör, Minik 2 boyunda Daniel Erfani ve Küçük orta küçük boyunda güreşen Yılmaz Bakan kazandı. Hakan Yiğit Bulut, Minik 1 boyunda ikinci olurken, Yahya Sönmez de Minik 2 boyunda gümüş madalyanın sahibi oldu. Ali Bakan, Cumhur Abay, Hüseyin Umut Alver, Eray Özcan, Ercan Bakan ve Eren Piren'de kendi boylarında üçüncü olarak bronz madalya ile sezonun ilk turnuvasını tamamladı.
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