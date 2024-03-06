Denizli’nin gururları

Denizli'yi er meydanlarında başarıyla temsil eden Pamukkale Belediyesporlu pehlivanlar geçen sezonki başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. 2024 yılının ilk yağlı pehlivan güreşleri 3 Mart tarihinde İzmir'in Menemen ilçesinde 350 pehlivanın katılımıyla gerçekleşen 38. Ulukent Yağlı Güreşleri oldu. Pamukkale Belediyesporlu sporcular bu güreşlerde 3 altın, 2 gümüş ve 6 bronz madalya olmak üzere toplam 11 madalya kazandı. Mavi-beyazlı ekibin altın madalyalarını Teşvik 1 boyunda mücadele eden Teoman Güngör, Minik 2 boyunda Daniel Erfani ve Küçük orta küçük boyunda güreşen Yılmaz Bakan kazandı. Hakan Yiğit Bulut, Minik 1 boyunda ikinci olurken, Yahya Sönmez de Minik 2 boyunda gümüş madalyanın sahibi oldu. Ali Bakan, Cumhur Abay, Hüseyin Umut Alver, Eray Özcan, Ercan Bakan ve Eren Piren'de kendi boylarında üçüncü olarak bronz madalya ile sezonun ilk turnuvasını tamamladı.