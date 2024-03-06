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Haberler Spor Madalyalara ambargo

Madalyalara ambargo

HABER MERKEZİ
Madalyalara ambargo
Mersin Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ÜNİLİG Muay Thai Türkiye Şampiyonası büyük bir heyecana sahne oldu. Türkiye genelinde 69 üniversitenin katıldığı şampiyonada, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muay Thai Takımı sporcuları, Öğretim Görevlisi Dr. Erkan Bingöl'ün antrenörlüğünde 18 altın, bronz ve gümüş madalya kazandı. Ali Sarı 86 kg'da 'Kicklight' kategorisinde ve Kaan Tatar 81 kg. 'B Division' kategorisinde şampiyon olarak altın madalya kazandı. Erkek takımı sporcuları toplamda 2 altın, 2 gümüş ve 8 bronz madalya ile Muğla'ya döndü. MSKÜ Muay Thai Takımı kadın sporcuları da turnuvada 6 bronz madalya kazandı.
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