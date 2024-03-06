Manisa kaderini çizecek

Trendyol 1. Lig'de bir türlü beklediği çıkışı yapamayan ve alt sıralara gerileyerek ateşle oynayan Manisa FK, kritik haftalara giriyor. Hafta sonu taraftarı önünde Ümraniyespor'u ağırlayacak siyah-beyazlı ekip, sonraki 4 hafta Play-Off ve zirvedeki rakipleriyle ölüm kalım maçlarına çıkacak. Siyah-beyazlılar önce deplasmanda ilk 7 hedefiyle yoluna devam eden Çorum FK ile kapışacak. Sonraki hafta yine Play-Off'taki güçlü ekipler Bodrum FK (İ) ve Bandırmaspor (D) ile üç puan savaşı verecek.

SON KRİTİK SINAVI EYÜP'E KARŞI

Manisa ekibinin zorlu virajında son sınavı ise lider Eyüpspor ile olacak. Manisa FK için bu maçlar dönüm noktası olacak. Şu an ligde 28 puanla 13. sırada kendine yer bulan Manisa'nın ateş hattındaki Tuzlaspor ile arasında 4 puanlık bir fark bulunuyor.

MUHAMMET ENSAR DÖNDÜ

Manisa FK'ya devre arasında katılan ve 5 maça çıktıktan sonra sakatlanan 23 yaşındaki stoper Muhammet Ensar Akgün takımla çalışmalara başladı. Geçtiğimiz haftalarda sağ diz iç yan bağında zorlanma meydana gelen genç oyuncunun sağlık ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucunda iyileştiği ve takımla birlikte çalışmalara başladığı ifade edildi.