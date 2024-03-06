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Haberler Spor Menemen’de dev açılış

Menemen’de dev açılış

Fitness salonu, basketbol ve voleybol sahalarına sahip Menemen Bld. Halil Alkaya Spor Tesisi kapılarını açtı.

HABER MERKEZİ
Menemen’de dev açılış

Mart ayı boyunca 460 metre uzunluğunda battı çıktı, Türkiye'nin en büyük tematik çocuk köyü, Kent Gözü Rekreasyon Alanı gibi projeler başta olmak üzere birçok dev projenin açılışını yapacak olan Menemen Belediyesi, ayın ilk açılışını spor alanında yaptı.

Bölgenin en büyük fitness center tesislerinden biri olarak hizmete giren Menemen Belediyesi Halil Alkaya Spor Tesisi için gerçekleştirilen açılış töreni, yoğun katılımla birlikte adeta bir mitinge dönüştü.

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Fitness Center salonumuz, sadece bir spor salonu değil, aynı zamanda sağlıklı ve mutlu Menemen'in de sembolüdür. Tesisimiz, her yaş grubundan vatandaşımızın dilerse profesyonel bir branşta spor yapabileceği, dilerse düzenli spor yapma imkânı bulabileceği, en son geliştirilmiş ekipmanlarla dizayn edilmiş bir spor kompleksidir" dedi.

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