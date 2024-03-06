Turgutluspor’da Tolga yanıltmadı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta zirve yarışı veren Turgutluspor'da Tolga Cevher yanıltmadı. Dev maçlarda attığı goller ile takımını sırtlayan genç oyuncu, hafta sonu Ege derbisinde oynanan Efeler 09 SFK müsabakasında da attığı 2 gol ile yine parladı. Manisa temsilcisinde bu sezon 20 maça çıkan ve 6 gol atma başarısı gösteren Tolga, bu gollerden 4'ünü zirve yarışındaki direkt rakiplerine atmış oldu. Şampiyonluk yolundaki en önemli rakibi Efeler 09 maçında fileleri yine havalandıran Cevher, 'Büyük maçların golcüsü' unvanını bir kez daha hak ettiğini gözler önüne serdi.