Alperen tarihe geçti

NBA'de Houston Rockets sahasında ağırladığı San Antonio Spurs'ü 114-101 mağlup etti. Bu mücadelede milli basketbolcu Alperen Şengün sergilediği performansla dikkat çekti. Şengün karşılaşmayı 45 sayı, 16 ribaunt, 3 asist, 5 top çalma ve 1 blokluk istatistikleriyle tamamladı. Milli yıldız bu performansıyla sayı ve top çalmada kariyer rekorunu kırarken, NBA tarihinde 45+ sayı, 15+ ribaunt ve 5+ top çalma istatistiğine ulaşan en genç basketbolcu olmayı da başardı. Alperen NBA tarihinde bir maçta en çok sayı atan Türk basketbolcu rekorunu da kırdı. Genç oyuncudan önceki rekor 43 sayı atan Mehmet Okur'un elindeydi.