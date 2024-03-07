Ancelotti’ye hapis şoku

MADRİD Cumhuriyet Savcılığı'nın, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin, imaj haklarından sağladığı gelirleri vergi makamlarına bildirmediği gerekçesiyle, hapis cezası talep ettiği ortaya çıktı. Savcılığın iddialarına göre; Ancelotti, Madrid'in başında olduğu 2014 yılında 386,361 Euro ve 2015 yılında ise 675,718 Euro olmak üzere, toplamda 1 milyon Euro üzerinde bir geliri vergi beyannamelerinde gizlemiş. Bu nedenle, Madrid Savcılığı, İtalyan teknik direktöre toplamda 4 yıl ve 9 ay hapis cezası verilmesini istiyor