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Ancelotti’ye hapis şoku

HABER MERKEZİ
Ancelotti’ye hapis şoku
MADRİD Cumhuriyet Savcılığı'nın, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin, imaj haklarından sağladığı gelirleri vergi makamlarına bildirmediği gerekçesiyle, hapis cezası talep ettiği ortaya çıktı. Savcılığın iddialarına göre; Ancelotti, Madrid'in başında olduğu 2014 yılında 386,361 Euro ve 2015 yılında ise 675,718 Euro olmak üzere, toplamda 1 milyon Euro üzerinde bir geliri vergi beyannamelerinde gizlemiş. Bu nedenle, Madrid Savcılığı, İtalyan teknik direktöre toplamda 4 yıl ve 9 ay hapis cezası verilmesini istiyor
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