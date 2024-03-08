Bodrum’a ceza yağdı

Trendyol Birinci Lig'de Play-Off mücadelesi veren Bodrum Futbol Kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) gelen cezalarla sarsıldı. Yeşil-beyazlıların sahasında 1-0 mağlup olduğu olaylı Eyüpspor maçının faturası ağır oldu. PFDK, saha olayları nedeniyle Bodrum FK'ya iki maç seyircisiz oynama ve 112 bin lira para cezası verdi. Kurul ayrıca, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle maraton tribününde yer alan C ve D blokta bulunan seyircilerin elektronik biletlerine 2 maçlık bir bloke uyguladı. Ayrıca merdiven boşluklarını baş bırakılmaması nedeniyle de yeşil-beyazlı kulübe 24 bin lira para cezası kesildi.

CANER'E 6 MAÇ CEZA

Aynı müsabakada maçın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir'de 1 maç men ve 19.500 lira para cezasına çaptırıldı. Bodrum FK'da Kenan Özer'de ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldığı için bir maç cezalı olacak. Öte yandan PFDK, Eyüpspor'a da ceza yağdırdı. Ayrıca Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir maç men ve toplamda 39 bin lira para cezası aldı. Aynı maçta karşılaşmanın hakemi ve müsabaka temsilcisine yaptığı sportmenlik dışı hareket nedeniyle Eyüpspor oyuncusu Caner Erkin 6 maç cezanın yanı sıra toplamda 44 bin lira para cezasına çaptırıldı.