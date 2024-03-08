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Haberler Spor Bodrum’da kaza şoku

Bodrum’da kaza şoku

HABER MERKEZİ
Bodrum’da kaza şoku

Trendyol 1. Lig'de Play-Off hattında yer alan Bodrum FK trafik kazası şoku yaşadı. Yeşilbeyazlı ekibin, genç futbolcusu Eray Akar'ın trafik kazası geçirdi. Yeşil-beyazlı kulüp, 20 yaşındaki forvetin durumunun iyi olduğunu açıkladı. Akar'ın önceki gün akşam saatlerinde Hatay'ın Hassa ilçesinde özel aracıyla trafik kazası geçirdiği öğrenildi.

UĞUR'A GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Ligde geçtiğimiz hafta sonu Bodrum'da oynanıp saha olayları nedeniyle ilk yarıda 15 dakika duran Bodrum FK-Eyüp maçında tribünden atılan yabancı bir maddeyle saha içinde gözünden yaralanan konuk ekibin yedek futbolcularından Uğur Demirok ameliyat oldu. Bodrum FK, tecrübeli savunma oyuncusu için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

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