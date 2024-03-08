Bornova 1877 gurbette kayıp

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Bornova 1877, deplasmanda istediği sonuçları alamıyor. Yeşil-beyazlı ekip, bu sezon dış sahada çıktığı 10 maçta yalnızca 2 galibiyet alarak büyük hayal kırıklığı yarattı. İzmir ekibi, bu süreçte 5 mağlubiyet, 3 beraberlik ile 21 puanlık bir kayıp yaşadı. Ligde 34 puanla 3. sırada konumlanan İzmir temsilcisi, hafta sonu deplasmanda Erbaaspor ile oynayacağı maçta kötü gidişe 'dur' demek istiyor. Bornova 1877 Teknik Direktörü Gürkan Ferhatoğlu, takımına güvendiğini belirterek, "Oyuncularımız elinden gelen mücadeleyi sahaya yansıtacaklar, inanıyorum" dedi.