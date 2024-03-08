Manisa’da değişim

Trendyol 1. Lig'de son Sakarya yenilgisiyle galibiyet hasreti 3 maça çıkan Manisa FK'da, Ümraniyespor değişim yaşanacak. Siyah-beyazlı ekipte, Körfez ekibine karşı cezası nedeniyle forma giyemeyen Sertan Taşqın 11 Mart Pazartesi günü Manisa'da oynanacak maçta on birdeki yerine dönecek. Teknik direktör Mustafa Dalcı'nın Sakarya'da on birde görevlendirdiği Bartu'nun yerine Ümraniye maçına Sertan ile başlaması bekleniyor. Siyah-beyazlılarda direkt kırmızı kart gören Lima'nın cezası bir maç daha devam ederken gol yükünü yine John Mary çekecek.