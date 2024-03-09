Arkas Spor seri peşinde

Efeler Ligi'nde evinde Spor Toto'yu 3-1 yendikten sonra hafta içinde Bitlis deplasmanında TÜRŞAD'ı da 3-2 mağlup ederek 2'de 2 yapan Arkas Spor bugün evinde Develi Belediyespor ile karşılaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak 25'inci hafta mücadelesi saat 17.00'de başlayacak. Ligde şampiyonluk yarışının verileceği ilk 4'e kalma şansını matematiksel olarak kaybeden mavi-beyazlılar, 5'inci sırayı almak için mücadele verecek. İzmir ekibi ilk yarıda rakibini Kayseri'de 3-0 mağlup etmişti. İlk 4 ekibin direkt Play-Off yarı finaline kalacağı ligde 5, 6, 7 ve 8. sırayı alan ekipler ise ilk turda birbirine rakip olacak.