Bodrum FK telafi peşinde

Trendyol 1. Lig'de üst üste aldığı olumsuz sonuçlarla ilk iki yarışında geriye düşen Bodrum FK, bugün kritik 90 dakikada direkt rakibi Bandırmaspor'a konuk olacak. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak 90 dakikayı Oğuzhan Uğurlu yönetecek. Ligde üst üste Play-Off hattındaki rakibi Çorum FK ve lider Eyüpspor'a yenilerek Süper Lig mücadelesinde yara alan yeşil-beyazlılar kendisi gibi Play-Off hattında bulunan Bandırma'yı yenerek yaşadığı kayıpları telafi etmek istiyor. Bodrum bitime 9 hafta kala 42 puanla 5. sırada bulunurken Bandırma 40 puanla 6. basamakta konumlanıyor.

MUĞLA EKİBİNDE EKSİKLER ÇOK

Bodrum FK'da geçen hafta Eyüpspor önünde kırmızı kart gören kaptan Kenan Özer'in yanı sıra Gökdeniz cezalı, Süleyman'ın ise sakatlığı sürüyor. Erkan'ın durumu ise maç öncesi belli olacak. Teknik direktör İsmet Taşdemir de Eyüpspor karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle saha kenarında takımının yanında olamayacak. Muğla temsilcisi eksiklere rağmen kazanıp, Süper Lig yarışında yeniden iddialı konuma geçmek istiyor.