Manisa’da Kerim üç hafta yok

Birinci Lig'de zor günler geçiren Manisa FK'da bir de sakatlık şoku yaşandı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerim Frei'nin antrenmanda sağ kasığından sakatlandığı duyuruldu. Siyah-beyazlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Antrenmanda sakatlanan futbolcumuz Kerim Frei'nin çekilen MR ve yapılan muayeneler sonucunda sağ kasık kas grubunda zorlanma tespit edilmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından tedavisine başlanan Kerim'in yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.