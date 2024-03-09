  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Manisa’da Kerim üç hafta yok

Manisa’da Kerim üç hafta yok

HABER MERKEZİ
Manisa’da Kerim üç hafta yok
Birinci Lig'de zor günler geçiren Manisa FK'da bir de sakatlık şoku yaşandı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerim Frei'nin antrenmanda sağ kasığından sakatlandığı duyuruldu. Siyah-beyazlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Antrenmanda sakatlanan futbolcumuz Kerim Frei'nin çekilen MR ve yapılan muayeneler sonucunda sağ kasık kas grubunda zorlanma tespit edilmiştir. Sağlık ekibimiz tarafından tedavisine başlanan Kerim'in yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması beklenmektedir" ifadelerine yer verildi.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA