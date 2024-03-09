Nazilli Belediye’de Yakup ameliyat oldu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta alt sıralara gerileyen Nazilli Belediyespor'da Yakup Emre ameliyat oldu. Bursaspor ile deplasmanda oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan ve yapılan tetkiklerde sağ çapraz bağları koptuğu belirlenen 19 yaşındaki oyuncu İzmir'de özel bir hastanede başarılı bir operasyon geçirdi. Sezonu kapatan Yakup'un 6 ay sonra yeniden yeşil sahalara dönmesi bekleniyor. Bu arada Nazilli'nin 2 Mart'ta evinde oynadığı Kırklareli maçında Başkan Şahin Kaya, hak mahrumiyeti cezası devam ederken stadyumda yer almasından dolayı PFDK tarafından 75 gün hak mahrumiyeti ve 24 bin lira para cezası aldı.