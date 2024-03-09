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Potada Ege derbisi

Basketbol Süper Ligi’nde üst sıraları hedefleyen Manisa BŞB ile Aliağa Petkim bugün karşı karşıya geliyor. Muradiye Spor Salonu’ndaki kritik karşılaşma saat 15.30’da başlayacak.

HABER MERKEZİ
Potada Ege derbisi

Ege'nin Basketbol Süper Ligi'ndeki başarılı temsilcilerinden ikisi bugün Manisa'da kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de bu sezon Play-Off hattının iddialı takımları olan Manisa Büyükşehir Belediyespor ile Aliağa Petkimspor Ege derbisinde rakip olacak. Manisa Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da start alacak. Ligde bu karşılaşma öncesi ev sahibi Manisa BŞB 21 maçta 12 galibiyetle 5'inci sırada bulunurken, Petkimspor ise 11 galibiyetle rakibini tek basamak geriden takip ediyor.

İKİSİ DE ÇIKIŞA GEÇTİ

Bu sezon Play-Off'u hedefleyen iki ekip de son haftalarda çıkışa geçerek 5 maçta üçer galibiyet aldı. Samsunspor ve Tofaş galibiyetlerinin ardından alt sıralardaki Merkezefendi'ye kaybeden Manisa BŞB, geçtiğimiz hafta güçlü rakibi Beşiktaş'ı evinde mağlup ederek kendine gelmişti. Rakibiyle benzer bir grafik çizen Aliağa Petkim ise Galatasaray deplasmanında uzatmada mağlup olduktan sonra Samsunspor'u yenip Tofaş'a yenilmişti. İzmir temsilcisi, geçen hafta Merkezefendi'yi mağlup edip çıkışa geçti. Her iki ekip de bu kritik karşılaşmayı kazanarak üst sıraları zorlamayı hedefliyor.

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