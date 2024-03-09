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Haberler Spor Türk sporcular Paris’e 50 kota aldı

Türk sporcular Paris’e 50 kota aldı

HABER MERKEZİ
Türk sporcular Paris’e 50 kota aldı
Paris'te 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olimpiyatlar için kota müsabakaları hız kesmeden devam ediyor. Paris 2024'e Türkiye 50 sporcuyla katılmayı garantiledi. Haziran ayına kadar sürecek kota müsabakalarında olimpiyata katılım gösterecek Türk sporcu sayısının artması bekleniyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı olimpiyatlarda 12 sporcuyla mücadele ederken, bireysel branşlarda en çok kota kazandıran sporlar boks ve güreş oldu. Boksta Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Gizem Özer, Samet Gümüş ve Tuğrulhan Erdemir kota almayı başardı. Güreşte de Rıza Kayaalp, Taha Akgül, Ali Cengiz, İbrahim Çiftçi, Buse Tosun Çavuşoğlu ile Evin Demirhan Yavuz kota kazandıran isimler oldu. Türkiye, Paris 2024'te 11 farklı branşta yer almayı garantiledi.
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