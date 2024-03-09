Üçüncü Lig’de cumartesi telaşı

TFF 3. Lig'de mücadele eden Ege ekipleri bugün kritik maçlarda galibiyet kovalayacak. 1. Grup'ta averajla 2. sırada yer alan Aliağa Futbol evinde Play- Off mücadelesi veren Artvin Hopaspor'la Aliağa Atatürk Stadı'nda karşılaşacak. Namağlup İzmir ekibi, Karadeniz temsilcisini yenerek 5'te 5 yapmayı hedefliyor. 2. Grup'ta zirve takipçisi Turgutlu seyircisinin önünde Bulvarspor'la karşı karşıya gelecek. 3. Grup'ta Play- Off hattındaki yerini koruyan Kuşadasıspor, düşme hattındaki Sivas Dört Eylül'ü konuk edecek. 4. Grup'ta averajla düşme hattının 1 basamak üzerinde yer alan Bergama ise deplasmanda son sıradaki Sultanbeyli Bld ile oynayacak. Tüm maçlar 14.00'te başlayacak.