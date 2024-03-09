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Haberler Spor Üçüncü Lig’de cumartesi telaşı

Üçüncü Lig’de cumartesi telaşı

Play-Off ve kümede kalma yarışı veren Turgutluspor, Aliağa, Kuşadası ve Bergama zorlu maçlara çıkıyor.

HABER MERKEZİ
Üçüncü Lig’de cumartesi telaşı
TFF 3. Lig'de mücadele eden Ege ekipleri bugün kritik maçlarda galibiyet kovalayacak. 1. Grup'ta averajla 2. sırada yer alan Aliağa Futbol evinde Play- Off mücadelesi veren Artvin Hopaspor'la Aliağa Atatürk Stadı'nda karşılaşacak. Namağlup İzmir ekibi, Karadeniz temsilcisini yenerek 5'te 5 yapmayı hedefliyor. 2. Grup'ta zirve takipçisi Turgutlu seyircisinin önünde Bulvarspor'la karşı karşıya gelecek. 3. Grup'ta Play- Off hattındaki yerini koruyan Kuşadasıspor, düşme hattındaki Sivas Dört Eylül'ü konuk edecek. 4. Grup'ta averajla düşme hattının 1 basamak üzerinde yer alan Bergama ise deplasmanda son sıradaki Sultanbeyli Bld ile oynayacak. Tüm maçlar 14.00'te başlayacak.
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