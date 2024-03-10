3. Lig’de Egeliler galibiyet peşinde

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta Silifke'yi 2-0 yenerek yarışı bırakmayan Karşıyaka bugün 15 maçtır yenilmeyen Play-Off barajındaki Elazığspor'la deplasmanda karşılaşacak. 1. Grup'ta geçen hafta Malatya Arguvan'ı 4-0 yenerek 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran Play-Off hattındaki Ayvalıkgücü Bld son sıradaki Tarsus İdmanyurdu'nu konuk edecek. 2. Grup'ta 4'üncü sıraya gerileyen Efeler 09 SFK deplasmanda lider Batman Petrol ile kozlarını paylaşacak. 3. Grup'ta son 3 maçta 7 puan çıkarıp kümede kalma mücadelesini sürdüren Akhisarspor evinde lider Karaköprü ile karşılaşacak. Geçen hafta evinde Büyükçekmece Tepecik'e 2-1 yenilerek ilk iç saha mağlubiyetini alan Bornova 1877 ise deplasmanda Erbaaspor'la rakip olacak. 4. Grup'ta Balıkesirspor ise Siirt İl Özel İdare'ye konuk olacak. Tüm maçlar 14.00'te başlayacak.