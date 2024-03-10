Bergama nihayet

TFF 3. Lig 4. Grup'ta ateş hattından uzaklaşmanın hesaplarını yapan Bergama Sportif deplasmanda karşı karşıya geldiği Sultanbeyli Belediyespor'u 2-0 yendi. İzmir temsilcisi ilk yarıda bulduğu gollerle sahadan galibiyetle ayrılmasını bilirken, puanını 22'ye yükseltti. 6. dakikada deneyimli forveti Erhan Şentürk'ün attığı golle öne geçerken, 41'de Güven skoru 2-0'a taşıyan golü kaydetti. Oynadığı son dört maçta hanesine 3 puanı yazdıramayan İzmir temsilcisi, İstanbul ekibi karşısında aldığı kritik galibiyetle hasretini de bitirdi.