Bodrum FK idare etti

Trendyol 1. Lig'de Play-Off potasında Süper Lig yarışı veren Bodrum FK, deplasmanda kritik maçta Bandırma ile berabere kaldı: 0-0. Karşılaşmaya her iki ekip de tutuk başladı. 15'te Gakpa'nın soldan ortasında Djitte kafayla topu Bodrum FK ağlarına gönderdi. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. 22'de Burak'ın uzak mesafeden serbest atışında top çerçeveyi bulmadı. 39'da ani gelişen Bandırma atağında Metehan soldan hızla ceza alanına girdi. Ortasında kaleci Sousa çıkarak mutlak tehlikeyi önledi. İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında tempo biraz daha yüksekti. 49'da Bodrum FK mutlak bir golden oldu. Geriden atılan uzun topta Mohammed kafa ile indirdi. Haqi Osman boş pozisyonda kaleci Zafer'i geçemedi.

ZAFER GOLE İZİN VERMEDİ

69'da Samet'in ara pasında topla ceza alanına giren Hagi Osman müsait pozisyonda yine kaleci Zafer'e takıldı. Hagi Osman, dönen topu bu kez pas olarak kullandı. Imeri'nin şutunda kaleci Zafer topa sahip oldu. 83'te Metehan'ın sağ çaprazdan şutunda top yan ağlarda kaldı. Karşılaşma 0-0 beraberlikle sona erdi.

MUĞLA EKİBİNDE ROTASYON

Geçen hafta evinde olaylı maçta lider Eyüp'e yenilerek irtifa kaybeden, Bodrum FK dün Bandırma karşısına önemli eksiklerle çıktı. Eyüp maçında kırmızı kart gören teknik direktör İsmet Taşdemir, yedek kulübesinde yer alamazken yine kart cezalıları kaptan Kenan ve Gökdeniz de dün takımını yalnız bıraktı. Bu iki ismin yerine Eyüp'e karşı on birde forma giyen Imeri, Furkan ve Celal teknik heyetin tercihi ile on bire alınmadı. Kenan ve Gökdeniz'in yerine Brazao ve Burak, forma giyerken Üzeyir, Ahmet ve Haqi de geçen haftadan farklı olarak bu kez başlangıç kadrosunda yerini aldı. Taşdemir'in yerine kenardan yardımcı antrenör Fatih Çiçek takımı yönetti.

STOPER CELUSTKA SAKATLANDI

Bodrum FK, Bandırma deplasmanında iki puanı bırakırken, bir de sakatlık şoku yaşadı. Yeşil-beyazlı ekibin savunmasında banko olarak forma giyen stoper Celustka ikinci yarıda sakatlandı. Bir pozisyon sırasında sakatlanarak maça devam edemeyen Çek futbolcu, 62. dakikada yerini Erkan'a bıraktı. Erkan da uzun sakatlık döneminin ardından ilk kez forma giydi.