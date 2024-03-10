Turgutluspor 2 2 kaçamadı

TFF 3. Lig 2. Grup'ta zirve yarışı veren Turgutluspor, 23. hafta mücadelesinde evinde Kemerkent Bulvarspor'u konuk etti. Konuk ekip ilk dakikada golü buldu. Serkan'ın pasında ceza alanında önünde topla buluşan kaptan Ayberk yaklaşık 25 metreden sert vurdu ve top ağlara gitti: 0-1. 8'de Mustafa Yılmaz'ın sağdan ortasında defanstan seken topu önünde bulan Uğur'un altı pas içinden çektiği şutta kaleci Furkan geçit vermedi. 13'üncü dakikada Mustafa Yılmaz'ın sağdan ortasında topa iyi yükselen Tolga Cevher'in kafa vuruşu kaleci Furkan'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti ve skora denge geldi: 1-1. 29'da Uğur'un pasında Alperen ceza yayı çizgisi üzerinden vurdu, ancak kaleye giden topu kaleci Furkan çizgide kontrol etti.

SKORU KORUYAMADILAR

İkinci yarı da Turgutluspor'un kontrolünde geçti. 50'de Uğur'un yaklaşık 30 metreden sert şutunu kaleci Furkan son anda kornere çeldi. 74'te Berkay'ın uzaktan şutunda defanstan seken topu önünde bulan Tolga bomboş pozisyonda kötü vurunca Turgutlu mulak bir golü kaçırdı. 83'te rakibinden güzel sıyrılan Berkay'ın ortasında kaptan Hakkı arka direkte rakibinden sıyrılarak vurdu ve takımını öne geçirdi: 2-1. 88'de savunmanın hatasında topu önünde bulan Kaan, aşırtma vuruşla kaleci Zekeriya'nın üzerinden topu ağlarla buluşturdu ve maç 2-2 berabere sona erdi.

ZİRVEYİ YAKALAMA FIRSATINI KAÇIRDI

Haftaya 42 puanla ikinci sırada giren Turgutluspor, evinde yaşadığı şok puan kaybıyla 45 puanla zirvede bulunan Batman Petrolspor'u maç fazlasıyla yakalama fırsatını da tepmiş oldu. Batman ekibi bugün evinde Efeler'i mağlup ederse, Turgutlu ile aradaki puan farkını da 5'e çıkaracak.

FOTOĞRAF: SERVET SARUN