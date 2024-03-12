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Bodrum fırsatı tepti

HABER MERKEZİ
Bodrum fırsatı tepti
Trendyol 1. Lig'de Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Bodrum FK, uzun süredir içinde bulunduğu Play-Off hattındaki pozisyonunu da tehlikeye soktu. Zorlu deplasmanda rakibi Bandırmaspor ile berabere kalan Bodrum, üst üste iki yenilginin sonrasında iki puan daha kaybetti. Son üç maçta kaybı 8'e çıkan Muğla ekibi 43 puana ulaşırken ikinci Göztepe'nin 12 puan gerisine düştü. Beşinci sırada konumlanan yeşil-beyazlılar, 8. sırada Play-Off'a girmeye çalışan Bandırma'nın ise sadece 2 puan üstünde yer aldı. Kalan 8 haftada yeni bir seri yakalamayı hedefleyen Muğla temsilcisi Bodrum, Play-Off hattındaki yerini koruyup, en kötü ihtimalle sezonu üçüncü sırada bitirerek direkt olarak Play-Off Finali'ne kalmayı amaçlıyor.
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