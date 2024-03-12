Manisa nefes aldı

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Manisa FK, konuk ettiği Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti. 4. dakikada Ümraniyespor atağında ceza sahası içerisine giren Onur Ayık'ın müsait pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti. 9'da Emrecan'ın rakiplerinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta top az farkla dışarıya çıktı. 12'de Ofkir'in ceza sahası içerisine ortasında altıpas içerisinde iyi yükselen Sinan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 22'de Rroca'nın sol kanattan ortaladığı topa arka direkte Topalli'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0 . 56'da Emrecan'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan sol ayağıyla uzak direğe gönderdiği top kaleci Erhan'da kaldı.

HEMEN REAKSİYON VERDİ

73'te Emre'nin sol kanattan yerden pasında ceza sahası içerisinde Saponjic'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1. 80'de Uğur Kaan'ın sağ kanattan yerden ortaladığı topa altıpas içerisinde dokunan Emre Demir, topu ağlarla buluşturdu: 2-2. 85'te Diallo'nun sağ kanattan yerden ortaladığı topa ceza yayının içinde gelişine vuran Oğuz takımına 3 puanı getiren golü attı: 3-2.

DALCI'DAN KADROYA AYAR

Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, geçen hafta Sakaryaspor'a deplasmanda 2-0 kaybeden kadrodan 3 ismi değiştirdi. Deneyimli çalıştırıcı, Daniel Graovac ve Oğuz Gürbulak'ı kulübeye çekerken, Krem Frei kadroda yer almadı. Dalcı bu isimlerin yerine Sertan Taşqın, Jetmir Topalli ve Burak Altıparmak'a şans verdi.