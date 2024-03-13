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Haberler Spor Bodrum FK kriz masasını topluyor

Bodrum FK kriz masasını topluyor

Birinci Lig’de çalkantılı bir döneme giren yeşil-beyazlılarda tehlike çanları çalıyor.

DOĞANCAN BİNGÖL
Bodrum FK kriz masasını topluyor
Trendyol 1. Lig'de çalkantılı günler geçiren Bodrum FK'da kriz masası toplanıyor. Bu sezon ilk kez üst üste 3 maçta galip gelemeyen ve kazanmaya hasret kalan Bodrum FK'da ligin bitmesine sayılı haftalar kala yaşanan çalkantılı günleri ardında bırakmak için teknik direktör İsmet Taşdemir, 'acil durum' ilan etti. Ligde 43 puanla 5. sırada konumlanan ve Çorum FK ile Eyüpspor maçında yaşadığı olaylar nedeniyle iyice sıkıntılı bir sürecin içine giren Muğla ekibinde Taşdemir'in oyuncular ve yönetim ile bu hafta içinde bir toplantı gerçekleştireceği ifade edildi. Yaşanan krizin aşılması için ortak bir akılla hareket edilmesini isteyen deneyimli teknik adam gerçekleşecek bu görüşmede kriz ortamının nasıl savuşturulacağına yönelik bir strateji belirlenmesini isteyecek. Önümüzdeki hafta sonu Play-Off hattındaki direkt rakibi Boluspor ile oynayacak Muğla temsilcisi, bu görüşmelerden çıkacak sonuç ile sıkıntıları ardında bırakarak yeni bir sayfa açmayı hedefliyor.
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