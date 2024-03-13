Denizli’de voleybolun sultanı Sirius

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ev hanımları ile çalışan kadınlara düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırılması amacıyla hayata geçirilen 'Evinin Sultanları Projesi' kapsamında Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Evinin Sultanları Voleybol Müsabakaları' renkli müsabakalara sahne oldu.

10 takımdan 130 kadın sporcunun katıldığı müsabakaların final maçını Denizli Milletvekili Nilgün Ök ile Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman da takip etti. Turnuvada Sirius Takımı şampiyon oldu. Pamukkale takımı ikinci olurken, Anadolu Pars Kadın Voleybol Takımı ise üçüncü oldu.