Manisa nihayet

Ligde bu sezon hedeflediği çıkışı bir türlü yapamayan Manisa Futbol Kulübü, evinde Ümraniyespor engelini zor da olsa 3-2'lik skorla aşarak alt sıralarla bağını kopardı. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda 2-0 öne geçip rakibin 80'inci dakikada skoru 2-2'ye getirmesine engel olamayan siyah-beyazlı ekipte 85'inci dakikada sahneye çıkan Oğuz Gürbulak takımına altın değerinde 3 puanı getirdi. Ligde 3 maçlık galibiyet hasretine son veren Manisa ekibi, 31 puana ulaşarak kalan 8 hafta öncesi düşme hattına 7 puan fark atıp rahatladı.

'ÇOK İYİ HAZIRLANDIK'

Ümraniyespor galibiyeti sonrası konuşan Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Kazanmak, oyuncularım için ve takımımız için çok önemli, çok değerliydi. Dolayısıyla kazandığımız için gerçekten çok mutluyuz. Bu maça çok iyi hazırlanmıştık. Özellikle ilk yarı oyunu çok rahat koparabilirdik. Oyuncuların üzerinde bu baskıyı ikinci yarı özellikle hissettim. Çok öne çıkmalarını istememize rağmen futbolcu bazen skoru korumak adına çok gömülebiliyor. Bunun sıkıntılarını yaşadık ama oyuncu değişiklikleriyle oyunu biraz daha dengeledik. Sonuç itibarıyla üçüncü golü atıp maçı kazandık" açıklamasını yaptı.

ZİRVE YARIŞI VEREN RAKİPLERLE OYNAYACAK

Düşme hattından uzaklaşan Manisa FK'yı önümüzdeki süreçte birbirinden zorlu karşılaşmalar bekliyor. Gelecek hafta 6. sıradaki 42 puanlı Çorum FK'ya konuk olacak Ege temsilcisi ardından sahasında yine Play-Off hattında yer alan Bodrum FK'yı ağırlayacak. Daha sonra zorlu Bandırmaspor deplasmanına çıkacak olan Manisa, bu maçın ardından evinde lider Eyüpspor'u konuk edecek.