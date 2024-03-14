Trendyol 1. Lig'de son haftalardaki performansıyla Play-Off hattındaki yerini riske eden Bodrum FK'da eksikler dönüyor. Yeşil-beyazlı ekibin 2 hafta önce oynadığı Eyüpspor maçında teknik direktör İsmet Taşdemir, hücumun önemli iki ismi Kenan Özer ve Gökdeniz Bayraktar gördükleri kartlar nedeniyle Bandırmaspor müsabakasında takımlarının yanında yer alamamıştı. Bu hafta Balıkesir temsilcisi karşısında cezalarını tamamlayan Kenan ve Gökdeniz'in Boluspor maçında ilk 11'de forma giymesi beklenirken, teknik direktör İsmet Taşdemir ise yedek kulübesindeki yerini alabilecek. Son 3 haftada 8 puanı ellerinden kaçıran Muğla ekibi, eksiklerin dönüşüyle Bolu ekibini yenerek yeni bir sayfa açmak istiyor.