‘Bodrum’un İncileri’ Sultanlar Ligi’ne

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Lig A Grubu'nda mücadele eden Bodrumspor, gruplardan çıkarak adını final grubuna yazdı. Bursa'da oynanacak final maçlarında yeşil-beyazlı ekip; Aras Kargo, Bahçelievler Belediye Spor Kulübü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'yle kozlarını paylaşacak. Yeşil-beyazlı ekip final grubunda 3'te 3 yapıp, Sultanlar Ligi'ne çıkmayı hedefliyor. Öte yandan, Bodrum'un İncileri, ilk final grubu maçını yarın saat 17.00'da Aras Kargo ile oynayacak. Finale kaldıkları için oldukça mutlu olduklarını ifade eden Bodrumspor Başkanı Hadi Türk, "Bu süreçte belediyemiz, sponsorlarımız ve halkımız bizi hiç yalnız bırakmadı. Bursa'daki kritik final maçlarında taraftarlarımız da bizimle beraber olursa seviniriz" ifadelerini kullandı.